خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
کد خبر : 1731231
لینک کوتاه کپی شد.

دولت انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «همیش فالکونر»، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورماینه و شمال آفریقا تاییدیه رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید در فلسطین اشغالی را محکوم کرد.

فالکونر در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «این شهرک سازی‌های بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است».

وی همچنین هشدار داد که این اقدامات طرح صلح ۲۰ ماده‌ای تهدید کرده و تضعیف می‌کند و همچنین دست‌یابی به صلح پایدار و امنیت که به وی تاکید کرد تنها از طریق راه‌حل دو کشوری به دست بیاید را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن