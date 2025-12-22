انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
دولت انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «همیش فالکونر»، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورماینه و شمال آفریقا تاییدیه رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید در فلسطین اشغالی را محکوم کرد.
فالکونر در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «این شهرک سازیهای بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است».
وی همچنین هشدار داد که این اقدامات طرح صلح ۲۰ مادهای تهدید کرده و تضعیف میکند و همچنین دستیابی به صلح پایدار و امنیت که به وی تاکید کرد تنها از طریق راهحل دو کشوری به دست بیاید را تضعیف میکند.