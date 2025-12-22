انگلیس تصویب ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «همیش فالکونر»، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورماینه و شمال آفریقا تاییدیه رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید در فلسطین اشغالی را محکوم کرد.

فالکونر در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «این شهرک سازی‌های بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است».

وی همچنین هشدار داد که این اقدامات طرح صلح ۲۰ ماده‌ای تهدید کرده و تضعیف می‌کند و همچنین دست‌یابی به صلح پایدار و امنیت که به وی تاکید کرد تنها از طریق راه‌حل دو کشوری به دست بیاید را تضعیف می‌کند.

