رسانهها گزارش دادند:
ناکامی اسرائیل برای ترغیب ایالات متحده به حفظ برخی تحریمهای سوریه
رسانهها گزارش دادند که رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا ایالات متحده را برای حفظ برخی از تحریمهای اعمال شده علیه سوریه تحت تاثیر قرار دهد، اما دولت آمریکا این درخواست را رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کانال صهنویستی کان گزارش داد که اسرائیل تلاش کرد تا دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، را برای حفظ بخشی از تحریمهای اعمال شده علیه سوریه تحت تاثیر قرار دهد، اما دولت ترامپ این درخواست را رد کرد.
این کانال اعلام کرد که این تلاش قرار بود به عنوان اهرم فشار در هرگونه مذاکره آینده مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، دولت آمریکا آن را رد کرد و در عوض متعهد شد که به اسرائیل غرامت ارائه دهد بدون اینکه ماهیت آن، چه سیاسی و چه امنیتی، را مشخص کند.
در این گزارش که عصر روز گذشته -شنبه- منتشر شد، طرفهای نزدیک به «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تلاشهایی برای حفظ برخی از تحریمها انجام دادند، اما این تلاشها با از سوی دستیاران نزدیک به ترامپ رد شد.