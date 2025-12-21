خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

ناکامی اسرائیل برای ترغیب ایالات متحده به حفظ برخی تحریم‌های سوریه

ناکامی اسرائیل برای ترغیب ایالات متحده به حفظ برخی تحریم‌های سوریه
کد خبر : 1730716
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا ایالات متحده را برای حفظ برخی از تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه تحت تاثیر قرار دهد، اما دولت آمریکا این درخواست را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کانال صهنویستی کان گزارش داد که اسرائیل تلاش کرد تا دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، را برای حفظ بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه تحت تاثیر قرار دهد، اما دولت ترامپ این درخواست را رد کرد.

این کانال اعلام کرد که این تلاش قرار بود به عنوان اهرم فشار در هرگونه مذاکره آینده مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، دولت آمریکا آن را رد کرد و در عوض متعهد شد که به اسرائیل غرامت ارائه دهد بدون اینکه ماهیت آن، چه سیاسی و چه امنیتی، را مشخص کند.

در این گزارش که عصر روز گذشته -شنبه- منتشر شد، طرف‌های نزدیک به «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تلاش‌هایی برای حفظ برخی از تحریم‌ها انجام دادند، اما این تلاش‌ها با از سوی دستیاران نزدیک به ترامپ رد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن