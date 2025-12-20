طرح جدید اروپا برای حمایت مالی از اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، گزارش‌های رسانه‌های اروپایی جزئیات مالی تازه‌ای از طرحی را فاش کرده‌اند که بر اساس آن، رهبران اتحادیه اروپا پس از آن‌که تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه به بن‌بست خورد، برای ارائه حمایت مالی گسترده به اوکراین به توافق رسیده‌اند.

براساس گزارشی که از سوی پولیتیکو منتشر شد، طبق این طرح، اتحادیه اروپا متعهد می‌شود که سالانه تا سقف ۳ میلیارد یورو از بودجه عمومی خود، سود وامی را که به کی‌یف اعطا خواهد شد، بپردازد.

این گزارش که بر اساس منابع سطح بالا در کمیسیون اروپا تهیه شده است، نشان می‌دهد که مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا باید سالانه سه میلیارد یورو سود برای این وام بپردازند که بخشی از طرحی برای افزایش بدهی مشترک برای تامین مالی دفاع اوکراین خواهد بود.

این پرداخت‌های سود از سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود و از بودجه عمومی اتحادیه پرداخت خواهد شد که عمدتا توسط کمک‌های کشورهای عضو تامین می‌شود.

