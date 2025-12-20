خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

طرح جدید اروپا برای حمایت مالی از اوکراین

طرح جدید اروپا برای حمایت مالی از اوکراین
کد خبر : 1730431
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از طرح جدید اتحادیه اروپا برای حمایت گسترده از اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، گزارش‌های رسانه‌های اروپایی جزئیات مالی تازه‌ای از طرحی را فاش کرده‌اند که بر اساس آن،  رهبران اتحادیه اروپا پس از آن‌که تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه به بن‌بست خورد، برای ارائه حمایت مالی گسترده به اوکراین به توافق رسیده‌اند.

براساس گزارشی که از سوی پولیتیکو منتشر شد، طبق این طرح، اتحادیه اروپا متعهد می‌شود که سالانه تا سقف ۳ میلیارد یورو از بودجه عمومی خود، سود وامی را که به کی‌یف اعطا خواهد شد، بپردازد.

این گزارش که بر اساس منابع سطح بالا در کمیسیون اروپا تهیه شده است، نشان می‌دهد که مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا باید سالانه سه میلیارد یورو سود برای این وام بپردازند که بخشی از طرحی برای افزایش بدهی مشترک برای تامین مالی دفاع اوکراین خواهد بود.

این پرداخت‌های سود از سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود و از بودجه عمومی اتحادیه پرداخت خواهد شد که عمدتا توسط کمک‌های کشورهای عضو تامین می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن