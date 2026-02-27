ادعای آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
قادر به تأیید تعلیق غنیسازی اورانیوم توسط ایران نیستیم
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس گزارش محرمانه آژاتس بینالمللی انرژی اتمی ایران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات هستهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن هدف حملات ایران و آمریکا قرار گرفتند را نداده است.
در این گزارش که میان کشورهای عضو توزیع شده، آمده است که آژانس «قادر نیست تأیید کند آیا ایران تمامی فعالیتهای مرتبط با غنیسازی را تعلیق کرده است یا خیر» و همچنین نمیتواند «حجم ذخایر اورانیوم در تأسیسات آسیبدیده» را راستیآزمایی کند.
بر اساس این گزارش، ایران چهار سایت اعلامشده برای غنیسازی دارد، اما آژانس هشدار داده به دلیل نبود دسترسی، امکان ارائه اطلاعات درباره اندازه، ترکیب یا محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده در حال حاضر وجود ندارد.
در گزارش آژانس بدون اشاره به ماهیت تجاوزکارانه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادعا شده است که «گسست در تداوم آگاهی و نظارت» باید با فوریت برطرف شود.
بر اساس برآورد آژانس، ایران در حال حاضر ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد که فاصله فنی کوتاهی با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای مصارف تسلیحاتی دارد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس پیشتر اعلام کرده بود که این میزان ذخیره در صورت تصمیم به تسلیحاتیسازی میتواند برای ساخت چندین بمب هستهای کافی باشد، هرچند این به معنای در اختیار داشتن سلاح هستهای نیست.
بر اساس این گزترش، در غیاب دسترسی مستقیم، آژانس از تصاویر ماهوارهای تجاری استفاده کرده است.
بنا بر اعلام این نهاد، در تأسیسات اصفهان در جنوبشرقی تهران «رفتوآمد منظم خودروها» در اطراف ورودی یک مجموعه تونلی مشاهده شده است. همچنین فعالیتهایی در سایتهای غنیسازی نطنز و فردو رصد شده، اما آژانس تصریح کرده بدون دسترسی میدانی امکان تأیید ماهیت و هدف این فعالیتها وجود ندارد.
در همین حال، آژانس اعلام کرده که گروسی در مذاکرات ۱۷ و ۲۶ فوریه میان ایران و آمریکا در ژنو حضور یافته و درباره سازوکارهای راستیآزمایی برنامه هستهای ایران مشاوره داده است. این مذاکرات همچنان ادامه دارد.