واکنش دمشق به حملات آمریکا به مواضع داعش در سوریه
وزارت خارجه سوریه امروز -شنبه- با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حملات هوایی اخیر آمریکا علیه مواضع گروه تروریستی داعش، بر «پایبندی قاطع دمشق به مبارزه با این گروه و جلوگیری از ایجاد هرگونه پناهگاه امن برای آن در خاک سوریه» تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه سوریه امروز -شنبه- با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حملات هوایی اخیر آمریکا علیه مواضع گروه تروریستی داعش، بر «پایبندی قاطع دمشق به مبارزه با این گروه و جلوگیری از ایجاد هرگونه پناهگاه امن برای آن در خاک سوریه» تأکید کرد.

در بیانیه‌ای که وزارت خارجه سوریه در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، آمده است: «جمهوری عربی سوریه مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های نیروهای امنیتی سوری و آمریکایی که در حملات تروریستی هفته گذشته در تدمر و شمال سوریه جان خود را از دست دادند، ابراز می‌دارد».

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «این تلفات بار دیگر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم را برجسته می‌کند».

وزارت خارجه سوریه همچنین اعلام کرد: «دمشق به تعهد ثابت خود در مقابله با داعش و تضمین نبود هیچ‌گونه پناهگاه امن برای این گروه در اراضی سوریه پایبند است و به تشدید عملیات نظامی علیه داعش در تمامی مناطقی که این گروه تهدیدی برای امنیت به شمار می‌رود، ادامه خواهد داد».

در پایان این بیانیه، دولت سوریه از آمریکا کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی خواست با حمایت از «تلاش‌های دمشق در زمینه مبارزه با تروریسم»، در حفاظت از غیرنظامیان و بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه مشارکت کنند.

 

