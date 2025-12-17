به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، اسرائیل، یونان و قبرس درباره تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی میان خود گفت‌وگو کردند؛ موضوعی که در نشستی میان سرتیپ تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای هوایی یونان و قبرس مورد بررسی قرار گرفت.

اتحادیه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد این نشست در خاک قبرس و در سایه تلاش‌های فزاینده ترکیه برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود، به‌ویژه در سوریه و شرق دریای مدیترانه، برگزار شده است.

فرماندهان حاضر در این دیدار، راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی، افزایش هماهنگی در حوزه حریم هوایی و همچنین توسعه شراکت‌های منطقه‌ای میان رژیم صهیونیستی و کشورهایی که با آن روابط امنیتی دارند را بررسی کردند.

تل‌آویو بر این باور است که همکاری‌هایش با یونان و قبرس کارآمدی خود را در عملیات‌های پیشین نشان داده است؛ از جمله در یک عملیات نظامی که حدود شش ماه پیش در ایران انجام شد.

خبرگزاری رویترز نیز حدود یک ماه پیش گزارش داده بود که یونان در چارچوب برنامه‌ای برای ایجاد یک چتر دفاعی یکپارچه در برابر تهدیدات هوایی، در حال مذاکره با اسرائیل برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی و توپخانه‌ای است.

آتن پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد تا سال ۲۰۳۶ حدود ۲۸ میلیارد یورو برای نوسازی نیروهای مسلح خود هزینه کند. از این رقم، نزدیک به ۳ میلیارد یورو به توسعه یک سامانه پدافند هوایی چندلایه علیه پهپادها و جنگنده‌ها اختصاص خواهد یافت؛ سامانه‌ای که «سپر آشیل» نام دارد. این برنامه همچنین شامل خرید جنگنده‌ها، ناوچه‌ها و زیردریایی‌های جدید از ایالات متحده و کشورهای اروپایی است.

یک منبع دیپلماتیک به اتحادیه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که مخالفت تل‌آویو با مشارکت نیروهای ترکیه در یک نیروی بین‌المللی احتمالی در غزه، الزاماً بازدارنده نخواهد بود.

به گفته این منبع، اردوغان بر این باور است که با وجود فشارهای آمریکا، تردید کشورها برای اعزام نیرو به غزه می‌تواند واشنگتن را در نهایت به پذیرش نقش ترکیه وادار کند؛ امری که احتمال تغییر موضع اسرائیل را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/