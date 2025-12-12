خبرگزاری کار ایران
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد

آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد سفیر روسیه را در پی اتهام‌های مربوط به «فعالیت‌های الکترونیکی، حملات سایبری و کارزارهای گمراه‌سازی» احضار کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد سفیر روسیه را در پی اتهام‌های مربوط به «فعالیت‌های الکترونیکی، حملات سایبری و کارزارهای گمراه‌سازی» احضار کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت: «امروز صبح سفیر روسیه را احضار کردیم و به‌صراحت یادآور شدیم که فعالیت‌های مسکو را با نهایت دقت زیر نظر داریم و در این زمینه اقدامات بازدارنده انجام می‌دهیم. هرگونه رفتار غیرقابل‌قبول از سوی روسیه بدون پیامد نخواهد ماند».

سخنگوی دولت فدرال آلمان نیز امروز -جمعه- در یک نشست خبری دیگر گفت:  «براساس ارزیابی جامع نهادهای اطلاعاتی آلمان، می‌توانیم به‌طور روشن رد پای روسیه را شناسایی و مسئولیت مسکو را اثبات کنیم». 

این مقام آلمانی همچنین گفت که حمله سایبری به سامانه‌های پدافند هوایی آلمان در آگوست ۲۰۲۴ توسط افرادی انجام شده که «به سرویس‌های اطلاعاتی روسیه مرتبط هستند». 

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه پیش‌تر با رد اتهام‌های مشابه، گفته بود که متهم ‌کردن روسیه به «هک و خرابکاری سایبری» به «سرگرمی مورد علاقه جهان» تبدیل شده است.

 

 

