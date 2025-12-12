روسیه با «گراد» تجمع نیروهای اوکراینی در لیمان را منهدم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که گردان ۸۳ متحرک از گروه نیروهای «غرب» با شلیک موشک‌های گراد ۱۲۲ میلی‌متری، تجمع نیروهای اوکراینی در محور کراسنی لیمان را هدف قرار داده و منهدم کرده است.

وزارت دفاع روسیه افزود: «پس از دریافت مختصات هدف از طریق پهپاد شناسایی که محل تجمع گسترده نیروها و تجهیزات اوکراینی را مشخص کرد، خدمه سامانه موشکی گراد به سرعت وارد منطقه نبرد شدند و با شلیک موشک، تجمع دشمن کاملاً نابود شد.»

در همین حال، منابع نظامی روسیه گزارش دادند که چهار گروه تهاجمی وابسته به گردان ۱۵۸ نیروی زمینی اوکراین در تلاش برای اجرای یک حمله متقابل در استان سومی از بین رفته‌اند. طبق اعلام این منابع، «چهار گروه تهاجمی گردان ۱۵۸ به سوی الکسی‌یفکا حرکت کردند، اما در نتیجه درگیری شدید، تمام گروه‌های رزمی دشمن منهدم شدند.»

تمرکز روسیه بر مناطق شمالی و مرزی

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جلسه‌ای برای بررسی وضعیت عملیات نظامی گفت که «تمرکز اصلی در منطقه شمالی بر تقویت امنیت استان‌های سومی و خارکوف است.» وی همچنین اعلام کرد که ایجاد منطقه امن در مرزهای اوکراین طبق برنامه پیش می‌رود.

حملات متقابل و تلفات غیرنظامیان

از سوی دیگر، خدمات اضطراری و همچنین اولگه کیبر، فرماندار استان اودسا، اعلام کردند که شب گذشته روسیه با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی اوکراین باعث آتش‌سوزی و قطعی برق در چندین شهر شد.

در استان تویر روسیه، حمله‌ پهپادی اوکراین منجر به مجروح شدن ۷ نفر از جمله یک کودک شد.

از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه تقریبا هر روز مناطقی از اوکراین را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌دهد. در مقابل، اوکراین نیز با استفاده از پهپادهای خود، تمرکز حملات خود را بر مواضع نظامی و تاسیسات انرژی روسیه قرار داده است.

