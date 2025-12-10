خبرگزاری کار ایران
فیدان جزئیات فرار اسد از دمشق را فاش کرد: مذاکرات پشت‌پرده با روسیه و ایران

فیدان جزئیات فرار اسد از دمشق را فاش کرد: مذاکرات پشت‌پرده با روسیه و ایران
وزیر خارجه ترکیه، جزئیات شب فرار بشار اسد از دمشق را تشریح کرد و اظهار داشت که گفت‌وگوهای پشت‌پرده با روسیه و ایران، کلید خروجِ بدون درگیری او بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفت‌وگویی تلویزیونی جزئیات شب فرار بشار اسد از دمشق و شرایطی که منجر به ترک قدرت وی بدون درگیری شد را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که لحظه تعیین‌کننده زمانی بود که اقدامات بازدارنده و مهار نظام اسد آغاز شد و مهم‌ترین اقدام آن زمان، گفت‌وگو با روسیه و ایران و قانع کردن آن‌ها برای عدم مداخله نظامی بود.

فیدان افزود که دیپلمات‌های ترکیه در هفته آغاز این تحرکات، دیدارهای فشرده‌ای با مقامات روسیه و ایران برگزار کردند و درباره مسائل مختلف گفت‌وگو کردند، اما جزئیات آن را فاش نکردند.

وی خاطرنشان کرد: «پس از این مرحله، تماس‌های لازم انجام شد و بشار اسد همان شب دمشق را ترک کرد»، که اشاره‌ای آشکار به شب هشتم دسامبر ۲۰۲۴ بود.

وقتی مجری از وزیر خارجه ترکیه پرسید آیا سقوط سریع نظام اسد نتیجه مذاکرات پشت‌پرده و همچنین ناتوانی او در جلب حمایت روسیه و ایران در لحظه آخر بوده است، فیدان پاسخ داد: «قطعا. اگر اسد حمایت دریافت می‌کرد، مخالفان با اراده خود پیروز می‌شدند، اما روند سقوط زمان‌بر و خونین‌تر می‌شد.»

وی ادامه داد: «روسیه و ایران شرایط را بررسی کردند و دریافتند ادامه دادن دیگر معنایی ندارد… ما به وضوح به آن‌ها گفتیم: دیگر برای این مرد که رویش سرمایه‌گذاری کرده‌اید، جایی برای ادامه وجود ندارد و شرایط منطقه تغییر کرده است.»

وزیر خارجه ترکیه در پایان تأکید کرد که آنکارا با افزایش دیدارها با مهم‌ترین قدرت‌های مؤثر در پرونده سوریه، تلاش کرد روند عملیات بدون تلفات انسانی قابل توجه پیش برود و مسیر را برای پیروزی بدون خونریزی هموار کند.

 

