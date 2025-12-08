به گزارش ایلنا به نقل از وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس»، یک مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی اعلام کردند که کاخ سفید در تلاش است میان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، میانجی‌گری کند تا ارتباط مستقیم میان این دو رهبر که از آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه بیش از دو سال قطع شده است، از سر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که نخست‌وزیر اسرائیل پیش از برگزاری این دیدار، باید ابتدا با یک توافق استراتژیک گازی میان اسرائیل و مصر موافقت کند و اقداماتی انجام دهد که رئیس‌جمهور مصر را برای پذیرفتن دیدار با او متقاعد سازد.

یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با اکسیوس تصریح کرده است: «این فرصت بزرگی برای اسرائیل است. فروش گاز به مصر، وابستگی متقابل ایجاد کرده و دو طرف را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند، زمینه‌ساز صلحی گرم‌تر خواهد بود و مانع وقوع جنگ می‌شود.»

همچنین اکسیوس گزارش داده است که ایالات متحده در حال بررسی ابتکارات مشابهی است که طی آن، مشوق‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند فناوری و انرژی به کشورهای عربی از جمله لبنان و سوریه ارائه می‌شود تا زمینه برقراری روابط با اسرائیل فراهم شود.

