سومین رزمایش ضد موشکی چین و روسیه برگزارشد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین روز گذشته -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور و روسیه سومین دور از رزمایش ضد موشکی مشترک را در روزهای اخیر در خاک روسیه برگزار کردند.

بر اساس پستی که در وب‌سایت وزارت دفاع چین منتشر شد، این رزمایش‌ها هیچ کشور ثالثی را هدف قرار نداده و در واکنش به هیچ یک از شرایط بین‌المللی فعلی نیستند.

دو کشور ماه گذشته مذاکراتی در مورد پدافند موشکی و ثبات استراتژیک داشته و در آگوست رزمایش‌های توپخانه‌ای و ضد زیردریایی در دریای ژاپن برگزار کردند.

روسیه و چین اندکی قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، یک همکاری استراتژیک «بدون محدودیت» امضا کرده و متعهد شدند که رزمایش‌های نظامی منظمی را برای تمرین هماهنگی میان نیروهای مسلح دو کشور انجام دهند.

