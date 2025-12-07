خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو و مرتس دیدار کردند
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال دیدار با صدراعظم آلمان در اراضی اشغالی است.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، و «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، هم‌اکنون در حال دیدار در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی  در قدس اشغالی هستند.

این اولین سفر مرتس از زمان رسیدن به مقام صدراعظمی آلمان در ماه مه، به اراضی اشغالی است.

قرار است نتانیاهو و صدراعظم آلمان پس از دیدارشان یک کنفرانس خبری مشترک برگزار کنند.

مرتس شب گذشته با «گیدئون ساعر»، وزیر خارجه و «اسحاق هرتزوگ»، رئیس دولت رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

 

 


 

