خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست وزیر قطر:

ترامپ از حمله اسرائیل به دوحه سرخورده و ناامید شده بود

ترامپ از حمله اسرائیل به دوحه سرخورده و ناامید شده بود
کد خبر : 1724059
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر قطر گفت که رئیس جمهور ایالات متحده از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه سرخورده و ناامید شده بود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخست وزیر قطر، در پاسخ به سوالی در مورد حمله رژیم صهیونیستی به  دوحه در ماه سپتامبر گفت که، مفهوم میانجیگری، مکانی امن برای طرفین درگیر برای دست‌یابی به توافق، پایان دادن به جنگ‌ها و درگیری‌ها است و بمباران میانجی توسط یکی از طرفین درگیری بی‌سابقه بوده است.

وی این اقدام را غیر اخلاقی و بی اعتنایی به قوانین بین‌المللی و احترام حاکمیت یک کشور دانست.

نخست وزیر قطر اظهار داشت: «رئیس جمهور ترامپ پس از حمله، با قطر تماس گرفت و ناامیدی و سرخوردگی شدید خود را ابراز کرد، چرا که  تاثیر آن را بر پیشنهاد صلح ۲۰ ماده‌ای خود درک می‌کرد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا