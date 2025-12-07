نخست وزیر قطر:
ترامپ از حمله اسرائیل به دوحه سرخورده و ناامید شده بود
نخست وزیر قطر گفت که رئیس جمهور ایالات متحده از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه سرخورده و ناامید شده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخست وزیر قطر، در پاسخ به سوالی در مورد حمله رژیم صهیونیستی به دوحه در ماه سپتامبر گفت که، مفهوم میانجیگری، مکانی امن برای طرفین درگیر برای دستیابی به توافق، پایان دادن به جنگها و درگیریها است و بمباران میانجی توسط یکی از طرفین درگیری بیسابقه بوده است.
وی این اقدام را غیر اخلاقی و بی اعتنایی به قوانین بینالمللی و احترام حاکمیت یک کشور دانست.
نخست وزیر قطر اظهار داشت: «رئیس جمهور ترامپ پس از حمله، با قطر تماس گرفت و ناامیدی و سرخوردگی شدید خود را ابراز کرد، چرا که تاثیر آن را بر پیشنهاد صلح ۲۰ مادهای خود درک میکرد».