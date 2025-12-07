حماس تحویل سلاح خود را مشروط کرد
رئیس جنبش حماس در نوار غزه از شرط این جنبش برای تحویل دادن سلاح خود به دولت وابسته به کشور فلسطین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در غزه، شامگاه شنبه اعلام کرد که این جنبش آماده است سلاحهای خود را به «دولتی» که در آینده اداره نوار غزه را برعهده خواهد داشت تحویل دهد، اما این موضوع مشروط به پایان «اشغالگری» اسرائیل است.
الحیه در بیانیهای به رسانهها گفت: «سلاح ما به حضور اشغالگر و تجاوزگر وابسته است و اگر اشغالگری پایان یابد، این سلاح به دولت منتقل خواهد شد.» دفتر الحیه به خبرگزاری «فرانس پرس» توضیح داد که منظور او از «دولت»، «دولت فلسطینی آینده با حاکمیت کامل» است.
او افزود: «موضوع سلاح همچنان در حال بحث با سایر گروهها و میانجیهاست و توافق هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. ما نیروهای بینالمللی را بهعنوان نیروی میانجی و ناظر بر مرزها و پایش آتشبس در غزه میپذیریم.»
پیش از این والاستریتژورنال به نقل از منابع آمریکایی، اسرائیلی و عربی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در برخی مناطق نوار غزه که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد، شهرکهای مسکونی برای فلسطینیها احداث کند تا ساکنان این مناطق از حضور در مناطق تحت کنترل گروه حماس دور شوند.
این مناطق که مقامات آمریکایی آن را «منطقه سبز» مینامند، در مجاورت بخشهایی قرار دارد که هنوز در اختیار حماس باقی مانده است.
به نوشته والاستریتژورنال، این اقدام در واقع اعتراف ضمنی به این واقعیت است که خلع سلاح کامل حماس و برکناری این گروه از قدرت در نوار غزه، همانطور که در طرح ۲۰ مادهای ترامپ پیشبینی شده بود، در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.