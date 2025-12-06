خبرگزاری کار ایران
نخست‌وزیر اقلیم کردستان با وزیرخارجه امارات دیدار کرد

نخست‌وزیر اقلیم کردستان با وزیرخارجه امارات دیدار کرد
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با وزیرخارجه امارات در ابوظبی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در «ابوظبی»، پایتخت امارات با «عبدالله بن زاید»، وزیر خارجه‌ این کشور دیدار کرد.

بارزانی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «از ملاقات با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در ابوظبی خرسندم».

وی افزود: «ما توافق کردیم که به تقویت همکاری میان اقلیم کردستان و امارات متحده عربی در حمایت از ثبات، توسعه و منافع مشترک ادامه دهیم».

 

