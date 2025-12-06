به گزارش ایلنا، «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در «ابوظبی»، پایتخت امارات با «عبدالله بن زاید»، وزیر خارجه‌ این کشور دیدار کرد.

بارزانی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «از ملاقات با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در ابوظبی خرسندم».

وی افزود: «ما توافق کردیم که به تقویت همکاری میان اقلیم کردستان و امارات متحده عربی در حمایت از ثبات، توسعه و منافع مشترک ادامه دهیم».

