عناصری در دولت کوبا با آمریکا تماس گرفتند
منابع اعلام کردند که عناصری در دولت کوبا با ایالات متحده ارتباط بر قرار کرده و در رابطه با شرایط در صورت سرنگونی رئیسجمهور ونزوئلا صحبت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو منبع آگاه روز گذشته -جمعه- اعلام کردند که کمپین فشار ایالت متحده بر ونزوئلا، منجر شده تا عناصری در دولت کوبا با ایالات متحده تماس بگیرند
این منابع، از پاسخ به اینکه دقیقا چه کسانی از سوی کوبا با ایالات متحده ارتباط برقرار کردند سر باز زدند.
یک منبع مختصرا در این باره گفت: «عناصری در کوبا با ایالات متحده تماس گرفتند، میان دو طرف صحبتهایی در رابطه با این که جهان بدون مادورو چگونه خواهد بود صورت گرفت».
از سوی دیگر کوبا در ۲۵ نوامبر بیانیهای صادر و ایالات متحده را به تلاش برای سرنگونی خشونتآمیز دولت ونزوئلا متهم کرد و افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه را تهدیدی اغراقآمیز و تهاجمی خواند.