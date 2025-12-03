به گزارش ایلنا به نقل از معا، رسانه‌های عبری اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که سه‌شنبه‌شب انجام شد، چند محور کلیدی را مطرح کرده است از جمله درخواست برای اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه، و همچنین بحران نیروهای گرفتار حماس در تونل‌های رفح.

بر این اساس، ترامپ در این گفت‌وگوی تلفنی از نتانیاهو پرسید که چرا به‌جای آنکه اجازه دهید نیروهای محاصره شده حماس در تونل‌ها، خارج و تسلیم شوند، آنها را می‌کشید؟، که نتانیاهو پاسخ داد: «آنها مسلح و خطرناک هستند، بنابراین کشته می‌شوند.»

پیش‌تر، کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که برآوردها حاکی از نابودی کامل تمامی نیروهای حماس در تونل‌های رفح در جنوب نوار غزه است. این منابع همچنین اعلام کردند که ارتش اسرائیل در روزهای آینده کنترل منطقه «خط زرد» در نوار غزه را در دست خواهد گرفت.

ارتش اسرائیل پیش‌تر روز یکشنبه اعلام کرد که در روزهای اخیر ۴۰ مبارز فلسطینی در تونل‌های رفح در جنوب نوار غزه کشته شده‌اند.

در مقابل، جنبش حماس در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که مذاکرات و تماس‌ها با میانجی‌ها و طرف آمریکایی برای پایان دادن به بحران نیروهای گردان‌های القسام محبوس در تونل‌های رفح ادامه دارد. این جنبش افزود که تعداد مبارزان، عمدتا از اعضای القسام، بین ۶۰ تا ۸۰ نفر است و آن‌ها در محاصره قرار دارند.

