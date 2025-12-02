به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چهار منبع آگاه اعلام کردند که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از تماس کوتاه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مهلتی را که ترامپ تعیین کرده بود از دست داده و گزینه‌هایش برای کناره‌گیری و ترک کشور به شدت محدود شده است.

این تماس در حالی حدود دو هفته پیش انجام شد که آمریکا طی ماه‌های گذشته فشارهای خود بر ونزوئلا را افزایش داده بود. این فشارها شامل حمله به قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، تهدیدهای مکرر ترامپ برای گسترش عملیات نظامی به خشکی و معرفی گروه «کارتل دو لوس سولس» به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بود، گروهی که گفته می‌شود مادورو نیز با آن ارتباط دارد.

مادورو و دولتش همواره تمام اتهامات کیفری را رد کرده‌اند و می‌گویند آمریکا به دنبال تغییر نظام برای کنترل منابع طبیعی عظیم ونزوئلا، به‌ویژه نفت، است.

سه منبع آگاه اعلام کردند که مادورو در این تماس تلفنی به ترامپ گفته است آماده ترک ونزوئلا است، مشروط بر اینکه برای خود و خانواده‌اش عفو کامل صادر شود، تحریم‌های آمریکا لغو شود و پرونده مهمش در دادگاه کیفری بین‌المللی بسته شود.

در حالی‌که ترامپ با لغو تحریم‌های بیش از ۱۰۰ مقام دولتی ونزوئلا که متهم به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر یا فساد هستند، مخالفت کرد.

دو منبع اعلام کردند که مادورو از دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، خواسته است یک دولت موقت تشکیل دهد تا مدیریت کشور تا زمان برگزاری انتخابات جدید به عهده آن باشد.

ترامپ بیشتر درخواست‌های مادورو را رد کرد، هرچند به او اعلام کرد که یک هفته مهلت دارد ونزوئلا را با خانواده‌اش به مقصد دلخواه ترک کند.

دو منبع اعلام کردند که مهلت عبور امن مادورو، جمعه گذشته به پایان رسید و ترامپ روز شنبه به دنبال آن دستور بسته شدن آسمان ونزوئلا را صادر کرد.

ترامپ روز یکشنبه تأیید کرد که با مادورو صحبت کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. کاخ سفید از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد و وزارت اطلاع‌رسانی ونزوئلا نیز به درخواست‌های خبرگزاری‌ها پاسخ نداد.

هنوز مشخص نیست که مادورو بتواند پیشنهاد جدیدی برای خروج امن از کشور ارائه دهد.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که ترامپ روز دوشنبه با مشاوران ارشد خود درباره کارزار فشار بر ونزوئلا و دیگر مسائل مرتبط رایزنی کرده است.

یک منبع در واشنگتن گفت امکان خروج مادورو از طریق مذاکره وجود دارد، اما اختلافات اصلی همچنان پابرجاست و جزئیات مهم هنوز حل نشده‌اند.

آمریکا جایزه اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده و برای دیگر مقامات بلندپایه از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ۲۵ میلیون دلار در نظر گرفته است؛ اتهاماتی که شامل قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر می‌شود، اما همه آنها این اتهامات را رد کرده‌اند.

سه منبع آگاه اعلام کردند که دولت مادورو درخواست برگزاری تماس دیگری با ترامپ را مطرح کرده است.

