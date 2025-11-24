خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی استوب و ملونی با ترامپ درباره اوکراین

گفت‌وگوی تلفنی استوب و ملونی با ترامپ درباره اوکراین
کد خبر : 1718364
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور فنلاند و نخست وزیر ایتالیا، به صورت تلفنی با رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای نزاع روسیه-اوکرین گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «الکساندر استوب»، رئیس جمهور فنلاند در جمع  خبرنگاران گفت که وی به همراه «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، روز گذشته -یکشنبه- در یک تماس تلفنی مشترک با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در رابطه با طرح صلح پیشنهادی واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ روسیه-اوکرین گفت‌وگو کردند.

استوب، در گفت‌وگو با بلومبرگ پس از نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی گفت: «پیشرفت در تلاسش‌های صلح، مستلزم صبر است».

وی اظهار داشت: «کشورهای اروپایی پیش از اعلام عمومی، از پیشنهاد ترامپ مطلع نبودند».

وی با بیان اینکه هم‌اکنون کلید اصلی برقراری آتش‌بس است، افزود: «مذاکرات در باره این طرح در حال انجام است».

رئیس جمهور فنلاند همچنین گفت که حمایت از اوکراین همچنان یکی از منافع کلیدی ایالات متحده است و تماس با ترامپ را کاملا خودجوش توصیف کرد.

ملونی نیز گفت که تلاش‌ها بر روی پیشنهاد ایالات متحده معنادار خواهد بود.

وی تاکید کرد که اروپا باید نقشی ایفا کند که قادر باشد در اید‌هایی که می‌تواند به پیشبرد روند کمک کند، مشارکت داشته باشد.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب