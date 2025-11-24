گفتوگوی تلفنی استوب و ملونی با ترامپ درباره اوکراین
رئیس جمهور فنلاند و نخست وزیر ایتالیا، به صورت تلفنی با رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای نزاع روسیه-اوکرین گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «الکساندر استوب»، رئیس جمهور فنلاند در جمع خبرنگاران گفت که وی به همراه «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، روز گذشته -یکشنبه- در یک تماس تلفنی مشترک با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در رابطه با طرح صلح پیشنهادی واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ روسیه-اوکرین گفتوگو کردند.
استوب، در گفتوگو با بلومبرگ پس از نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی گفت: «پیشرفت در تلاسشهای صلح، مستلزم صبر است».
وی اظهار داشت: «کشورهای اروپایی پیش از اعلام عمومی، از پیشنهاد ترامپ مطلع نبودند».
وی با بیان اینکه هماکنون کلید اصلی برقراری آتشبس است، افزود: «مذاکرات در باره این طرح در حال انجام است».
رئیس جمهور فنلاند همچنین گفت که حمایت از اوکراین همچنان یکی از منافع کلیدی ایالات متحده است و تماس با ترامپ را کاملا خودجوش توصیف کرد.
ملونی نیز گفت که تلاشها بر روی پیشنهاد ایالات متحده معنادار خواهد بود.
وی تاکید کرد که اروپا باید نقشی ایفا کند که قادر باشد در ایدهایی که میتواند به پیشبرد روند کمک کند، مشارکت داشته باشد.