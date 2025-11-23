آمریکا در آستانه عملیات مخفی علیه ونزوئلا؛ سناریوی حذف مادورو روی میز ترامپ
منابع آمریکایی اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی مجموعهای از سناریوها برای فشار حداکثری بر ونزوئلاست؛ «براندازی دولت نیکلاس مادورو» یکی از این سناریوهاست.
بهگزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آمریکایی بامداد امروز- یکشنبه- در اظهاراتی تأکید کردند که واشنگتن آماده میشود طی روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیاتهای اطلاعاتی و محرمانه را علیه کاراکاس آغاز کند. زمان دقیق یا دامنه این اقدامات هنوز مشخص نیست و معلوم نیست ترامپ تصمیم نهایی را درباره آغاز این عملیاتها اتخاذ کرده باشد.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر گزارشهایی از اقدامی قریبالوقوع و همچنین افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب منتشر شده؛ امری که تنش میان دو کشور را بیش از پیش تشدید کرده است.
یکی از منابع آمریکایی نیز مدعی شد: «ترامپ آماده است برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محاکمه مسئولان آن، از همه ظرفیتهای قدرت آمریکا استفاده کند».
در مقابل، مادورو هفته گذشته تأکید کرد که اختلافات باید از مسیر دیپلماسی حل شود و او برای گفتوگوی رودررو با هر طرفی که خواهان حلوفصل تنشها باشد، آمادگی کامل دارد.
در همین حال، دو مقام آمریکایی تأیید کردهاند که تماسهایی میان واشنگتن و کاراکاس برقرار است؛ هرچند هنوز روشن نیست این گفتوگوها چه تأثیری بر زمانبندی یا ابعاد احتمالی اقدامات آمریکا خواهد داشت.
همزمان، واشنگتن طی ماههای اخیر حضور نظامی خود را در دریای کارائیب بهطور محسوسی افزایش داده و ترامپ نیز مجوز اجرای برخی عملیاتهای مخفیانه سیا در ونزوئلا را صادر کرده است. به گفته دو مقام آمریکایی، این فعالیتهای پنهان احتمالا مرحله نخست طرح جدید دولت ترامپ علیه رئیسجمهور ونزوئلا خواهد بود.
در ادامه این تنشها، بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا «جرالد آر. فورد» در ۱۶ نوامبر وارد آبهای کارائیب شد و همراه با دستکم هفت ناو جنگی، یک زیردریایی هستهای و جنگندههای F-35 به آرایش نظامی آمریکا در منطقه پیوست.
دولت ترامپ دلیل این رویکرد تهاجمی را نقش ادعایی مادورو در قاچاق مواد مخدر عنوان میکند؛ ادعایی که رئیسجمهور ونزوئلا همواره رد کرده و آن را صرفا بهانهای برای سرنگونی دولت قانونی این کشور دانسته است. مادورو همچنین تأکید کرده که مردم و ارتش ونزوئلا هرگونه مداخله خارجی را با قاطعیت خنثی خواهند کرد.
جمعه گذشته، اداره هوانوردی فدرال آمریکا به شرکتهای هواپیمایی درباره «وضعیت خطرناک احتمالی» در آسمان ونزوئلا هشدار داد. همچنین قرار است واشنگتن روز دوشنبه کارتل «دی لوس سولس» را بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند و مدعی است مادورو رهبری این شبکه را بر عهده دارد؛ ادعایی که او بهشدت رد میکند.
با وجود این، تحلیلگران میگویند ارتش آمریکا توان نظامی بسیار بالاتری نسبت به ارتش ونزوئلا دارد؛ ارتشی که با مشکلاتی چون کمبود آموزش، حقوق پایین و فرسودگی تجهیزات روبهرو است.