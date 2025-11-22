خبرگزاری کار ایران
مذاکرات چین و آمریکا در رابطه با امنیت دریایی

ارتش خلق چین از مذاکرات با ارتش ایالات متحده در رابطه با امنیت دریایی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،   نیروی دریایی چین امروز -شنبه- اعلام  کرد که  نیروهای دریایی این کشور  و ایالات متحده در جریان هفته جاری در هاوایی مذاکرات امنیت دریایی سازنده و صادقانه‌ای را برگزار کردند.

این گفت‌وگوها به دنبال این صورت می‌گیرد که دو ابر قدرت  به تدریج روابط میان دو ارتش را پس از چندین ماه تنش‌های تجاری بازیابی می‌کنند.

بر اساس پستی که در حساب رسمی  نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، جلسات در سطح کاری از ۱۸ تا ۲۰ نوامبر در هاوایی برگزار شد.

مقامات ارتش ایالات متحده و چین پیشتر مذاکراتی را در ماه آپریل برگزار کردند که اولین سری مذاکرات از زمان بازگشست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید بود.

