آیا ترامپ درباره فروش اف-۳۵ به عربستان با نتانیاهو مشورت کرد؟
نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا درباره فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ به عربستان با تلآویو مشورت نکرده و تلآویو از واشنگتن تضمین گرفته است که برتری نظامی خود در منطقه حفظ شود.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ایالات متحده درباره فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ به عربستان سعودی با تلآویو مشورت نکرده است.
وی در گفتوگویی تلگرامی تأکید کرد که با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفتوگو کرده و از وی تعهد گرفته است که برتری نظامی کیفی اسرائیل در منطقه حفظ شود.
نتانیاهو همچنین تصریح کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، «تمام آنچه میخواست از ترامپ دریافت نکرده است.»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره روند عادیسازی روابط با کشورهای عربی گفت: «در این زمینه، خوشبینی محتاطانهای وجود دارد» و افزود که «هیچ دولت فلسطینی شکل نخواهد گرفت و ما میدانیم چگونه از منافع خود محافظت کنیم.»
نتانیاهو افزود که اگر رژیم صهیونیستی درباره فروش این هواپیما به کشوری که با آن در درگیری مستقیم نیست، مانند عربستان سعودی، نگرانی داشته باشد، این نگرانیها درباره ترکیه «چندین برابر» خواهد شد و تأکید کرد که در این زمینه گفتوگوهایی با آنکارا انجام شده است.
نتانیاهو همچنین اعلام کرد که اسرائیل اقداماتی برای جلوگیری از ورود نیروهای ترکیه به جنوب و مرکز سوریه انجام داده است.
نتانیاهو همچنین به وضعیت منطقه شمال اشاره کرد و گفت که سوریه نیز منافع قابل توجهی در دستیابی به توافقات امنیتی دارد که مانع برخورد نظامی شود و افزود: «اسرائیل قوی و مصمم است و هر توافقی که مانع برخورد شود، به همان اندازه که به اسرائیل سود میرساند، به سوریه نیز سود خواهد رساند.»