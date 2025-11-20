خبرگزاری کار ایران
پشت‌پرده طرح صلح ترامپ برای اوکراین و روسیه

شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» جزئیات پشت‌پرده آخرین طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان بحران اوکراین و روسیه را فاش کرد. این طرح ۲۸ بندی که ترامپ این هفته با آن موافقت کرده است، شامل تضمین‌های امنیتی برای دو طرف و پاسخ به خواسته‌های اوکراین برای دستیابی به توافقی دائمی می‌شود.

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی نیوز» آمریکا روز پنجشنبه جزئیات پشت‌پرده طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در پرونده اوکراین را فاش کرد؛ طرحی ۲۸‌بندی که ترامپ این هفته با آن موافقت کرده است.

بر اساس گزارش این شبکه، یک مقام آمریکایی اعلام کرده که جمعی از مسئولان ارشد دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر، در فضایی کاملاً محرمانه و با هماهنگی کیرل دیمیتریف، فرستاده روسیه، و همچنین شماری از مقام‌های اوکراینی، روی این طرح کار کرده‌اند.

به گفته این مقام، در روند تدوین طرح، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، جیمز دی‌ونس، معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، نقش مستقیم داشته‌اند.

جزئیات بیشتر از طرح صلح ۲۸ بندی ترامپ برای اوکراین

یک مقام آمریکایی اعلام کرد محور اصلی طرح صلح دونالد ترامپ ارائه تضمین‌های امنیتی به دو طرف برای تحقق صلح پایدار است و شامل خواسته‌ها و نیازهای اوکراین برای دستیابی به توافق دائمی نیز می‌شود.

شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» به نقل از سه مقام آمریکایی دیگر گزارش داد که چارچوب این توافق هنوز به‌طور رسمی به اوکراین ارائه نشده و زمان نهایی شدن نسخه اولیه طرح هم‌زمان با سفر هیئت نظامی آمریکا به کی‌یف بوده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «پایان دادن به جنگی پیچیده و خونین مانند اوکراین نیازمند تبادل گسترده دیدگاه‌های جدی و واقع‌بینانه است. صلح پایدار زمانی به دست می‌آید که دو طرف با امتیازدهی‌های دشوار اما ضروری موافقت کنند.»

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت این کشور در حال تدوین فهرستی از ایده‌های عملی برای پایان جنگ در اوکراین است؛ ایده‌هایی که بر پایه خواسته‌های دو طرف درگیر شکل گرفته است.

به گزارش منابع خبری، هیئت آمریکایی روز چهارشنبه وارد کی‌یف شد. این سفر دو هدف اصلی داشته است: نخست گفت‌وگو با مقامات اوکراینی درباره راهبردهای نظامی و فناوری و دوم کمک به احیای مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین.

سرهنگ دیو باتلر، سخنگوی ارتش آمریکا، اعلام کرد که وزیر ارتش، دان دریـسکول، به ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش، و سایر مقامات ارشد نظامی پیوسته است. این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که اوکراین از کشته شدن دست‌کم ۲۵ نفر در حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه خبر داد.

یک مقام آمریکایی این سفر را بخشی از «برنامه کاخ سفید برای ازسرگیری مذاکرات صلح» توصیف کرده است. با وجود تلاش‌های واشنگتن برای تقویت روند گفت‌وگوها، کرملین تاکنون هیچ عقب‌نشینی از شروط خود برای پایان جنگ نشان نداده و گزارش‌ها درباره طرح ۲۸ بندی صلح آمریکا را کم‌اهمیت جلوه داده است.

 

