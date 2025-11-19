لغو مذاکرات ویتکاف با طرف اوکراینی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ خبرنگار یک روزنامه بریتانیایی گزارش داد که مذاکرات برنامه‌ریزی شده «استیو ویتکاف»، فرستادع ویژه رئیس جمهور ایالات متحده و «آندری یرماک»، رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین برای امروز -چهارشنبه- در ترکیه لغو شده است.

«الیور کارول»، خبرنگار اکونومیست، در پلتفرم ایکس نوشت: «تا آنجا که من می‌دانم، مذاکرات میان ویتکاف و یرماک در ترکیه لغو شده است. به من گفته شده است که ویتکاوف ممکن است هنگام موافقت با این جلسه، به طور کامل از ابعاد این رسوایی آگاه نبوده باشد».

وی به رسوایی بزرگ فساد در دولت اوکراین اشاره دارد.

پیش از این، رویترز گزارش داده بود که ویتکوف قصد دارد روز چهارشنبه به ترکیه سفر کند و در مذاکرات با زلنسکی شرکت کند.

