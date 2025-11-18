ترامپ:
چین با پول آمریکا توانست ارتش خود را بسازد
رئیسجمهور آمریکا، گفت که چین به لطف سود حاصل از تجارت با ایالات متحده، توانسته ارتش خود را بسازد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، گفت که چین به لطف سود حاصل از تجارت با ایالات متحده، توانسته ارتش خود را بسازد.
ترامپ در کنفرانس مکدونالد در واشنگتن، در مورد روابط تجاری بین ایالات متحده و چین به شرکتکنندگان گفت: «آنها نیروهای مسلح خود را با پولی که ما طی سالها به آنها دادهایم، ساختهاند.»
وی افزود که چین در مجموع ۷۲۲ میلیارد دلار از ایالات متحده دریافت کرده است که برای توسعه قابلیتهای نظامی چین استفاده شده است.