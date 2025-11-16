خبرگزاری کار ایران
اختلاف شدید آمریکا و اسرائیل بر سر مرحله دوم توافق غزه

کد خبر : 1714591
کانال ۱۳ عبری‌زبان اعلام کرد که موضوع مرحله پس از جنگ در غزه محور اصلی اختلاف واشنگتن و تل‌آویو شده و آمریکایی‌ها قصد دارند بازسازی غزه را بدون دخالت نیروهای بین‌المللی برای خلع سلاح آغاز کنند؛ اقدامی که اسرائیل آن را غیرقابل قبول می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مذاکرات اسرائیل و آمریکا درباره مرحله دوم طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه به بن‌بست رسیده است. شبکه عبری‌زبان «کانال ۱۳» اعلام کرد که وضعیت غزه بحرانی است و جنبش حماس در این مدت توان و نفوذ خود را به شدت افزایش داده است.

این شبکه نوشت: «موضوع مرحله پس از جنگ در غزه به محور اصلی اختلاف میان اسرائیل و آمریکا تبدیل شده است. آمریکایی‌ها خواستار اجرای مرحله بعدی توافق ترامپ هستند، اما اختلافات اساسی درباره نحوه پیشبرد این روند همچنان ادامه دارد.»

یک مقام امنیتی اسرائیلی در این‌باره اظهار داشت: «مذاکرات طی هفته‌های اخیر ادامه داشت، اما به بن‌بست رسیده است.» وی افزود: «آمریکایی‌ها در تشکیل نیروهای بین‌المللی مسئول خلع سلاح غزه با مشکل مواجه هستند و قصد دارند این مرحله را کنار بگذارند و مستقیم به موضوع بازسازی غزه بپردازند.»

یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که بازسازی غزه بدون خلع سلاح، غیرقابل قبول است و با طرح ترامپ سازگار نیست؛ غزه باید کاملا عاری از سلاح باشد. وی افزود: «با توجه به اینکه آمریکایی‌ها قادر به تشکیل نیروی خارجی نیستند، به دنبال راه‌حل‌های موقت هستند، اما این امر در حال حاضر برای اسرائیل پذیرفتنی نیست.»

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز شب گذشته اعلام کرد: «این وضعیت موقت، بدترین حالت ممکن است و از زمان پایان جنگ اخیر، قدرت حماس در نوار غزه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.»

کانال ۱۳ همچنین خاطرنشان کرد که تاخیر در اجرای مرحله دوم طرح ترامپ به بحران مبارزان حماس در منطقه رفح در جنوب غزه نیز مرتبط است.

 

