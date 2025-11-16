اختلاف شدید آمریکا و اسرائیل بر سر مرحله دوم توافق غزه

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مذاکرات اسرائیل و آمریکا درباره مرحله دوم طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه به بن‌بست رسیده است. شبکه عبری‌زبان «کانال ۱۳» اعلام کرد که وضعیت غزه بحرانی است و جنبش حماس در این مدت توان و نفوذ خود را به شدت افزایش داده است.

این شبکه نوشت: «موضوع مرحله پس از جنگ در غزه به محور اصلی اختلاف میان اسرائیل و آمریکا تبدیل شده است. آمریکایی‌ها خواستار اجرای مرحله بعدی توافق ترامپ هستند، اما اختلافات اساسی درباره نحوه پیشبرد این روند همچنان ادامه دارد.»

یک مقام امنیتی اسرائیلی در این‌باره اظهار داشت: «مذاکرات طی هفته‌های اخیر ادامه داشت، اما به بن‌بست رسیده است.» وی افزود: «آمریکایی‌ها در تشکیل نیروهای بین‌المللی مسئول خلع سلاح غزه با مشکل مواجه هستند و قصد دارند این مرحله را کنار بگذارند و مستقیم به موضوع بازسازی غزه بپردازند.»

یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که بازسازی غزه بدون خلع سلاح، غیرقابل قبول است و با طرح ترامپ سازگار نیست؛ غزه باید کاملا عاری از سلاح باشد. وی افزود: «با توجه به اینکه آمریکایی‌ها قادر به تشکیل نیروی خارجی نیستند، به دنبال راه‌حل‌های موقت هستند، اما این امر در حال حاضر برای اسرائیل پذیرفتنی نیست.»

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز شب گذشته اعلام کرد: «این وضعیت موقت، بدترین حالت ممکن است و از زمان پایان جنگ اخیر، قدرت حماس در نوار غزه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.»

کانال ۱۳ همچنین خاطرنشان کرد که تاخیر در اجرای مرحله دوم طرح ترامپ به بحران مبارزان حماس در منطقه رفح در جنوب غزه نیز مرتبط است.

