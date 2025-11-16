عضو دفتر سیاسی انصارالله:
در برابر هرگونه اقدام علیه منافع مردم یمن، رفتار متقابل نشان میدهیم
جنبش «انصارالله» در واکنش به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریمها علیه یمن، اعلام کرد که در برابر هرگونه اقدام علیه منافع مردم این کشور، رفتار متقابل نشان خواهد داد.
«محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی انصارالله، در واکنش به این تصمیم شورای امنیت گفت که یمن در برابر هر طرفی که به منافع ملت حمله کند یا بخواهد به حاکمیت و اراده این کشور آسیب بزند، اقدام متقابل انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد که مردم یمن در دفاع از حقوق، دین و کرامت خود از هیچ ابزار مشروعی دریغ نخواهند کرد.
الفرح در پیامی در شبکه «ایکس» افزود: «شورای امنیت همچنان نمونهای آشکار از استانداردهای دوگانه ارائه میدهد؛ نهادی که سالها جنایات نسلکشی در غزه را نادیده گرفت و حتی در خصوص محاصره و تجاوز به یمن نیز هیچگونه موضع اخلاقی یا حقوقی اتخاذ نکرد».
وی ادامه داد: «این استانداردهای دوگانه در زمانی تداوم دارد که غزه دو سال است زیر بمباران و محاصره با تسلیحات آمریکایی و غربی نابود میشود و مردم یمن نیز ۱۰ سال است که تحت محاصره هستند
به گفته وی، شورای امنیت به «سکویی برای تقسیم منافع غرب» تبدیل شده است؛ جایی که حقوق بشر تنها به حقوق انسان غربی تقلیل مییابد و منافع بینالمللی در عمل به منافع واشنگتن خلاصه شده است.
الفرح همچنین هشدار داد که «خطرناکتر از تبدیل شورای امنیت به سکویی برای منافع غرب، کشیدهشدن برخی نهادهای بینالمللی فعال در یمن به رفتارهایی است که به سطح جاسوسی برای رژیم اسرائیل تحت پوشش فعالیتهای انساندوستانه رسیده است؛ وضعیتی که عمق نفوذ پروژه صهیونیستی در نهادهای سازمان ملل را آشکار میکند».
در مقابل، الفرح از موضع روسیه و چین که از تمدید تحریمها حمایت نکردند، قدردانی کرد و آن را «بیداری وجدانی و اخلاقی» توصیف کرد که خطرات سیاستهای آمریکا در استفاده از تحریم برای «تسلیمکردن ملتها» را یادآور میشود. با این حال، او ابراز تأسف کرد که این دو کشور با وجود امتناع از رأی، به رد کامل قطعنامه رأی ندادند.
بر اساس این گزارش، شورای امنیت تصمیم گرفت تحریمهای مالی و محدودیتهای سفر علیه یمن را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ تمدید کند و مأموریت تیم کارشناسان کمیته تحریم را نیز تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه دهد. این تصمیم با ۱۳ رأی موافق و امتناع روسیه و چین تصویب شد.