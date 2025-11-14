به گزارش ایلنا، «ایوان خیل بینتو» وزیر خارجهٔ ونزوئلا هرگونه قرار دادن این کشور و آمریکا در یکجایگاه را رد کرده و تأکید کرد که این واشنگتن است که با نظامی‌سازی منطقه و تهدید مردم ونزوئلا نقش طرف مهاجم را ایفا می‌کند.

خیل بینتو در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است که «دولت آمریکا طرف متجاوز است، زیرا منطقهٔ کارائیب را نظامی کرده و مردم ونزوئلا را تهدید می‌کند».

وی همچنین بر پایبندی کاراکاس به «دیپلماسی بولیواری صلح» و «حق مشروع ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت خود» تأکید کرد.

در همین حال، شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش داده که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، این هفته گزینه‌های مختلف مربوط به اقدام نظامی در داخل ونزوئلا را بررسی کرده است.

طبق این گزارش، ترامپ هنوز دربارهٔ نحوهٔ پیشبرد این موضوع تصمیم نهایی را نگرفته و همچنان در حال ارزیابی هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه ونزوئلاست.

از سوی دیگر، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از آغاز یک عملیات نظامی جدید خبر داد که به ادعای وی «تروریست‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در نیمکره غربی» هدف قرار می‌دهد.

هگست در پیامی در شبکه «ایکس» اعلام کرد که هدف این مأموریت «حفاظت از کشور، حذف تروریست‌های مرتبط با مواد مخدر از نیمکره غربی و جلوگیری از ورود مواد مخدر که جان مردم ما را می‌گیرد»، است.

