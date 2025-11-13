به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره آمریکا به تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال که طولانی‌ترین در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، پایان داد.

هنوز میزان کامل خسارات مالی این تعطیلی مشخص نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیارد دلار از رشد اقتصادی کشور کاسته شده است. هم‌زمان، بسیاری از دموکرات‌ها از آنچه «عقب‌نشینی رهبران حزبشان» می‌دانند، خشمگین‌ هستند.

مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، با رأیی عمدتاً حزبی، بسته‌ بودجه‌ای تصویب‌شده توسط سنا را تأیید کرد که به موجب آن، نهادها و ادارات فدرال فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. این در حالی است که شماری از دموکرات‌ها این تصمیم را تسلیم شدن در برابر فشارهای جمهوری‌خواهان توصیف کردند.

«مایک جانسون» رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در نطقی تند پیش از رأی‌گیری، دموکرات‌ها را مقصر بن‌بست سیاسی اخیر دانست و گفت: «آن‌ها می‌دانستند این اقدام دردناک خواهد بود، اما باز هم انجامش دادند. این کار بیهوده، نادرست و ظالمانه بود».

این بسته‌ی بودجه‌ای که قرار است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی آن را امضا کند، تأمین مالی ساخت‌وسازهای نظامی، امور کهنه‌سربازان، وزارت کشاورزی و کنگره را تا پاییز آینده تضمین می‌کند و سایر بخش‌های دولت را تا پایان ژانویه پوشش می‌دهد.

حدود ۶۷۰ هزار کارمند فدرال که در طول تعطیلی مرخص اجباری گرفته بودند، به کار بازمی‌گردند و شمار مشابهی از کارکنان که بدون دریافت حقوق مشغول کار بودند، از جمله بیش از ۶۰ هزار مأمور کنترل ترافیک هوایی و مأمور امنیت فرودگاه‌ها ،حقوق معوقه‌ی خود را دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/