پیروزی بزرگ السودانی در انتخابات عراق

به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، منابع نزدیک به ائتلاف «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر فعلی عراق، امروز -چهارشنبه- به خبرگزاری فرانسه گفتند که فهرست حامی وی پس از انتخابات، پیروزی بزرگی در پارلمان به دست آورده است.

یک مقام نزدیک به نخست وزیر به خبرگزاری فرانسه گفت: «فهرست بازسازی و توسعه سودانی پس از رای‌گیری روز سه‌شنبه، پیروزی بزرگی را به دست آورده است».

دو منبع دیگر نیز اعلام کردند که ائتلاف نخست وزیر، با تقریبا ۵۰ کرسی بزرگترین بلوک را به دست آورده است.

سودانی پس از آنکه سه سال پیش توسط یک ائتلاف به قدرت رسید، به عنوان یک نیروی اصلی در سیاست عراق ظهور کرده است.

