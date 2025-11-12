لندن از لغو تبادل اطلاعات با واشنگتن خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، یک منبع مطلع در گفت‌وگو با سی ان ان گفت که انگلیس دیگر اطلاعات را با ایالات متحده درباره عبور مرور قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب به اشتراک نمی‌گذارد.

به گفته این منبع دلیل این درخواست این است که انگلیس خواستار همدستی در حملات ارتش ایالات متحده نیست و باور دارد که این حملات غیرقانونی است.

این تصمیم انگلیس نشان دهنده فاصله گیری قابل توجه از متحد نزدیک و شریک اشتراک گذاری اطلاعاتی آن و بر نشان دهنده تردید به قانونی بودن کمپین نظامی ایالات محده در آمریکای لاتین است.

این منبع گفت: «انگلیس به آمریکا برای ردیابی قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر کمک می‌کرده تا گارد ساحلی ایالات متحده از آنها جلوگیری کند».

