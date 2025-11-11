وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی استعفا داد

به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم‌پست، «رون درمر» وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی و از نزدیک‌ترین مشاوران «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، امروز -سه‌شنبه- رسماً استعفای خود را تقدیم کرد.

درمر دلیل این تصمیم را پایبندی به وعده‌ای خانوادگی مبنی بر دو سال خدمت اعلام کرد؛ وعده‌ای که به گفته وی به‌دلیل بحران‌های امنیتی اسرائیل دو بار تمدید شد.

درمر از زمان آغاز دولت کنونی به‌عنوان یکی از طراحان اصلی روابط تل‌آویو و واشنگتن شناخته می‌شد.

استعفای رسمی درمر که پس از گزارش‌های قبلی درباره قصد وی برای کناره‌گیری صورت گرفت، خلأ مهمی در حلقه راهبردی و دیپلماتیک دولت رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

برخی منابع احتمال داده‌اند که بخش‌هایی از وظایف وی، به‌ویژه در زمینه ارتباطات سطح بالا با واشنگتن، به «گیدئون ساعر» وزیر خارجه این رژیم منتقل شود.

