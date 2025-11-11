از دونباس تا تاتارستان: جوانان آفریقایی سوخت جنگ روسیه میشوند
با نزدیک شدن به چهارمین سال جنگ اوکراین، نگرانیها درباره استفاده روسیه از شهروندان آفریقایی بهعنوان «سوخت جنگ»؛بهویژه در سایه گسترش فعالیتهای نظامی روسیه به کشورهای آفریقایی مانند مالی، افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آفریقای جنوبی تحقیقات رسمی درباره سرنوشت حدود ۱۷ شهروند خود که در منطقه دونباس گرفتار شدهاند، آغاز کرده است تا مشخص شود این افراد به نفع کدام طرف درگیری میجنگند. مقامات این کشور همچنین به زنان هشدار دادهاند که مراقب «پیشنهادهای کاری جعلی در مسکو» باشند.
نشریه «Africa Defense Forum» وابسته به فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا گزارش داده است که کرملین با استفاده از پیشنهادهای کاری فریبنده، تلاش میکند جوانان آفریقایی را برای خدمت در ارتش روسیه جذب یا فریب دهد، بهویژه با توجه به کمبود نیرو در جنگ اوکراین. همزمان، تحقیقات گستردهای درباره سفر برخی جوانان آفریقای جنوبی به جمهوری تاتارستان در مرکز روسیه آغاز شده است. تا کنون، کرملین و وزارت خارجه روسیه به این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
در همین حال، دولت اوکراین از شهروندان آفریقایی خواسته است در این جنگ شرکت نکنند؛ اقدامی که نگرانیها در کشورهای آفریقایی مانند آفریقای جنوبی و مالی درباره جذب جوانانی که به دنبال کار در خارج هستند، افزایش داده است.
اولها ریشیتیلوا، نماینده رئیسجمهور اوکراین در امور حمایت از حقوق نظامیان و خانوادههایشان، به شهروندان آفریقایی هشدار داد از شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین خودداری کنند و تأکید کرد: «این نبرد، جنگ شما نیست.» او همچنین افزود کسانی که توسط روسیه به میدان جنگ فراخوانده شوند، در صورت گرفتار شدن یا آسیب دیدن، هیچ حمایت دیپلماتیکی دریافت نخواهند کرد.
این اظهارات در کنفرانسی که توسط جمعیت صلیب سرخ بینالمللی در ژوهانسبورگ برگزار شد، اعلام شد. ریشیتیلوا از شهروندان آفریقایی خواست در برابر تلاشهای روسیه برای جذب آنها مقاومت کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که روسیه موفق شده با بهرهگیری از کاهش نفوذ غرب در آفریقا، حلقه اتحادهای خود در این قاره را تقویت کند.