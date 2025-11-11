خبرگزاری کار ایران
مرکز اطلاعات سایبری اوکراین هدف موشک کینژال قرار گرفت

مرکز اطلاعات سایبری اوکراین هدف موشک کینژال قرار گرفت
سرویس اطلاعات روسی از هدف قرار دادن مرکز اطلاعات سایبری اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  در تاریخ ۹ و ۱۰ نوامبر سال جاری، سرویس اطلاعات فدرال روسیه اعلام کرد که نیروهای هوافضای روسیه با استفاده از موشک‌های مافوق صوت «کینژال»،  مرکز اصلی اطلاعات الکترونیکی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در شهر «بروواری»، استان کی‌یف، و فرودگاه «استاروکوستیانتینیف» در استان «خملنیتسکی»، محل استقرار هواپیماهای اف-۱۶ را هدف قرار دادند.

این سرویس امروز از خنثی سازی عملیات مشترک جاسوسی انگلیس-اوکراین برای سرقت یک جنگنده میگ-۳۱ که مجهز به موشک کینژال بوده است خبر داد.

بر اساس گزارش قرار بود تا این جنگنده پس از سرقت، برای عمله علیه ناتو به جهت متهم سازی روسیه و آغاز جنگ استفاده شود.

 

 

 

