مقام صهیونیستی: باید تا پایان دولت ترامپ، حکومت ایران را سرنگون کنیم!

به گزارش ایلنا به نقل از تلویزیون عبری «کان ۱۱»، این مقام امنیتی رژیم اشغالگر در یاوه‌گویی تازه‌ای گفت، «تل‌آویو باید از فرصت باقی‌مانده از دولت ترامپ برای تحقق این هدف استفاده کند.»

اظهارات مقام صهیونیستی در شرایطی مطرح شده است که منابع امنیتی اسرائیلی از «رصد گسترده فعالیت‌های نظامی ایران» سخن گفته‌اند و مدعی‌اند که تهران در حال «بازتولید موشک‌های پیشرفته» است.

یک مقام امنیتی دیگر این رژیم نیز ادعا کرده است: «تحولات در داخل ایران را از نزدیک دنبال می‌کنیم.» وی با تکرار اتهامات بی‌اساس افزود: پیش از حمله به ایران در ماه ژوئن گذشته، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل استقرار سامانه‌های پدافند هوایی جدیدی را در ایران رصد کرده‌اند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: رصد و شناسایی این سامانه‌ها چند روز پیش از حمله به ایران صورت گرفت و به ادعای این مقام‌ها، این مواضع در فهرست اهداف حملات هوایی قرار گرفتند.

انتهای پیام/