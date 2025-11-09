خبرگزاری کار ایران
خط و نشان آمریکا به بغداد:‌ در صورت حضور گروه‌های مسلح، دولت جدید را به رسمیت نخواهیم شناخت!

در آستانه انتخابات پارلمانی در عراق، دولت آمریکا به بغداد هشدار داده است که در صورت واگذاری وزارتخانه‌ها به گروه‌های مقاومت، دولت جدید عراق به رسمیت شناخته نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع کرد عراقی فاش کردند که ایالات متحده به بغداد هشدار داده است که در صورت واگذاری هر یک از وزارتخانه‌ها به «گروه‌های مسلح وابسته به ایران»، دولت جدید عراق به رسمیت شناخته نخواهد شد.

یک منبع در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که این پیام به مسئولان بغداد منتقل شده است. این در حالی‌ست که مذاکرات سیاسی برای تشکیل کابینه جدید در آستانه انتخابات پارلمانی در عراق( ۱۱ نوامبر) به اوج رسیده است.

این هشدار آمریکا همزمان با تلاش برای شکل‌دهی کابینه جدید در عراق و در آستانه انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر منتشر شده و نشان‌دهنده فشار واشنگتن برای محدود کردن نفوذ و نقش گروه‌های مقاومت در ساختار دولت است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که احزاب شیعه و کُرد توافق کرده‌اند که سمت نخست‌وزیری به کردها برسد و تهران نیز این تصمیم را تأیید کرده است.

به گفته منبع مذکور، همه گروه‌های شیعه با ادامه نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی مخالفت دارند، هرچند مارک ساوایا، نماینده ویژه آمریکا در عراق، که با السودانی رابطه شخصی دارد، ممکن است در روند سیاسی عراق نقشی جدی ایفا کند.

