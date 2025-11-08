وزارت خزانهداری آمریکا:
نام الجولانی از فهرست «تروریستهای جهانی» حذف شد
دولت آمریکا تحریمهای اعمالشده علیه رئیسجمهوری موقت سوریه و وزیر کشور وی را لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دولت آمریکا تحریمهای اعمالشده علیه «ابومحمد الجولانی» موسوم به «احمد الشرع» رئیسجمهوری موقت سوریه و «انس خطاب» وزیر کشور وی را لغو کرد.
این اقدام تنها چند روز پیش از سفر برنامهریزیشده ابومحمد الجولانی به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا صورت گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که نام الجولانی و خطاب از فهرست به «تروریستهای جهانی» حذف شده است؛ تصمیمی که یک روز پس از اقدام مشابه شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شد.
در همین راستا، دولت انگلیس نیز روز جمعه اعلام کرد که تحریمهای خود علیه الجولانی و خطاب را لغو کرده است.
«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید گفت که قرار است دیدار احمد الجولانی و دونالد ترامپ روز دوشنبه آینده در واشنگتن برگزار شود.