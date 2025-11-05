عبدالعاطی:
روابط با اسرائیل در نتیجه جنگ غزه به سطح بیسابقهای از تنش رسیده است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، تأیید کرد که روابط با اسرائیل در نتیجه جنگ غزه به سطح بیسابقهای از تنش رسیده است.
وی افزود که مصر با وجود خشم شدید خود از نقض حقوق غیرنظامیان توسط اسرائیل، همچنان کاملاً به پیمان صلح پایبند است.
عبدالعاطی در مصاحبهای توضیح داد که «حوادث ۷ اکتبر و جنایات و فجایعی که پس از آن رخ داد، مستقیماً بر روابط دوجانبه تأثیر گذاشت» و به کاهش سطح ارتباطات به دلیل سیاستهای افراطی برخی محافل در دولت اسرائیل اشاره کرد.
وی بر تفاوت بین مدیریت روابط دیپلماتیک و خود پیمان صلح تأکید کرد و گفت: «این پیمان برای هر دو طرف لازمالاجرا و لازمالاجرا است و مصر کاملاً به تعهدات خود احترام میگذارد و انتظار همین تعهد را از اسرائیل دارد.»