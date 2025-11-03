به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که مجبور بود اندکی فشار بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستیاعمال کند تا به توافق آتش بس در نوار غزه دست یابد.

ترامپ در مصابه با سی‌بی‌اس، گفت: «از برخی از اعمالی که او انجام می‌دهد خوشم نمی‌آید و دیدید که چه کاری در این باره کردم».

رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شد که توافق آتش‌بس در غزه، به رغم مواجه شدن با چالش‌های جدی، مستحکم است نه شکننده و برای دست‌یابی به آن تلاش‌های شخصی شدیدی انجام داده است.

