هشدار وزیر کشور فرانسه نسبت به اتخاذ سیاست «مداخله» با الجزایر

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر کشور فرانسه در بحبوحه جنجالی که با رأی مجلس ملی به نفع یک طرح نمادین برای لغو توافق مهاجرتی ۱۹۶۸ برانگیخته شد، نسبت به اتخاذ سیاست «مداخله» با الجزایر هشدار داد.

وی در اظهاراتی توضیح داد که قطع روابط دوجانبه منجر به توقف کامل همکاری در زمینه مهاجرت شده است و تأکید کرد که مقامات الجزایر از بهار گذشته پذیرش شهروندان غیرقانونی خود را متوقف کرده‌اند.

وی از کاهش قابل توجه اخراج‌ مهاجران الجزایری خبر داد، به طوری که تا پایان اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۵۰۰ نفر به صورت اجباری به الجزایر اخراج نشده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰۰ نفر بوده است.

