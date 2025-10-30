به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در مورد اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و دستور او به پنتاگون برای انجام آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، توضیح داد که آزمایش‌های موشک «بوروستنیک» روسیه که دارای سیستم پیشران هسته‌ای است، در دسته آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای که توسط معاهدات بین‌المللی محدود شده‌اند، قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی کرملین تاکید کرد: «اگر (ترامپ) به نوعی به آزمایش‌های بوروستنیک به عنوان یک آزمایش هسته‌ای انجام شده توسط کشور دیگری اشاره می‌کند، این به هیچ وجه دقیق نیست. همه کشورها به پیشبرد توسعه سیستم‌های دفاعی خود ادامه می‌دهند، اما این یک آزمایش هسته‌ای محسوب نمی‌شود».

پیش از این، ترامپ، اعلام کرده بود که به پنتاگون دستور داده است که فورا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.

