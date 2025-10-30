به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در حالی که دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش، بیش از ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید، نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری «توافق پشت‌پرده» بر سر تایوان بالا گرفته است. طی این دیدار، هیچ اشاره‌ای به مسئله تایوان نشده و تمرکز مذاکرات بر مسائل اقتصادی و تجاری از جمله خرید گسترده سویا و دیگر محصولات کشاورزی آمریکا توسط چین بود.

ترامپ پس از این دیدار اعلام کرد که پکن فورا حجم قابل توجهی از سویا و محصولات کشاورزی آمریکا را خریداری خواهد کرد؛ بازاری که برای کشاورزان آمریکایی به ویژه تولیدکنندگان سویا اهمیت حیاتی دارد و پیش از این به دلیل تنش‌های تجاری، صادرات آن به چین متوقف شده بود.

با این حال، رسانه‌ها و تحلیلگران از احتمال استفاده ترامپ از تایوان به عنوان «ابزار چانه‌زنی» در مذاکرات اقتصادی سخن می‌گویند. پیش از این، مقام‌های کاخ سفید نسبت به تغییر سیاست سنتی آمریکا مبنی بر حمایت دفاعی از تایوان بدون شناسایی رسمی استقلال آن هشدار داده بودند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ از زمان روی کار آمدن، فروش تسلیحات جدید به تایوان را تأیید نکرده است.

وزیر خارجه تایوان نیز با تأکید بر ثبات روابط با واشنگتن، نسبت به پیگیری این دیدار با احتیاط سخن گفت.

تحلیلگران می‌گویند که چین با مطرح نکردن مستقیم موضوع تایوان، توانسته از فشار مستقیم بر پکن بکاهد و دیدار را به‌عنوان «موفقیت در شراکت با آمریکا» معرفی کند، در حالی‌که آمریکا و تایوان ممکن است این مسئله را نشانه‌ای از کاهش تعهد واشنگتن تفسیر کنند.

برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که به تاخیر انداختن بحث درباره تایوان توسط ترامپ بیشتر شبیه «آزمون دیپلماتیک» برای سنجش واکنش چین بوده، اما می‌تواند تنش‌ها در تنگه تایوان را افزایش دهد و موقعیت تایوان را در برابر پکن آسیب‌پذیرتر کند.

بر اساس گزارش‌ها، دیدار بعدی ترامپ و شی جین‌پینگ سال آینده در چین برگزار خواهد شد و احتمالا مسائل حساس‌تری از جمله تایوان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/