به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سون لینجیانگ» فرستاده ویژه دولت چین برای روابط اوراسیا در کنفرانس بین‌‌المللی امنیت اورارسیا گفت که پکن حل‌وفصل بحران اوکراین را از طرق صلح آمیز را ترویج می‌کند.

لینجیانگ گفت: «در رابطه با بحران اوکراین، چین از دست‌یابی به صلح از طریق گفت‌وگو حمایت می‌کند، شی جین پینگ رئیس دولت چین تاکید کرد که هیچ راه‌حل ساده‌ای برای مشکلات پیچیده وجود ندارد».

وی اظهار داشت: «چین به حمایت از طرفین در بررسی ریشه‌های بحران و ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه‌ای متعادل، موثر و پایدار ادامه خواهد داد، امنیت مطلق دیگر فایده‌ای ندارد، زیرا نمی‌توان امنیت خود را به قیمت تضعیف دیگران تقویت کرد».

