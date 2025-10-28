به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، تأکید کرد که تلاش‌های مکرر غرب برای به تصویر کشیدن امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان قدرت‌های «اشغالگر و استعمارگر» چیزی جز تلاش‌های مذبوحانه محکوم به شکست نیست.

شوگو ‌گفت: «غرب، امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان اشغالگر و استعمارگر به تصویر می‌کشد و ادعا می‌کند که آنها از منابع سرزمین‌های ملی برای منافع خود سوءاستفاده می‌کنند و مانع توسعه کشور و هویت مردم آن می‌شوند. با این حال، این تلاش‌ها در برابر هیچ انتقاد علمی تاب نمی‌آورند و توسط خود تاریخ رد می‌شوند.»

وی افزود که الحاق سرزمین‌های جدید به روسیه، در بیشتر موارد، نتیجه تهاجم یا سلطه نبوده، بلکه پاسخی به نیاز این مردم برای محافظت از خود در برابر تهاجمات خارجی و تمایل آنها برای بازپس‌گیری سرزمین‌هایشان است که در گذشته از آن‌ها دزدیده شده بود.

انتهای پیام/