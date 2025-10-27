صهیونیستها مقام ارشد حماس را بازداشت کردند
رسانههای فلسطینی از بازداشت رهبر ارشد حماس در پی یورش اشغالگران صهیونیست به خانه وی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای فلسطینی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر صهیونیست «جمال الطویل» رهبر ارشد حماس را در جریان یورش به خانه وی در شهر «البیره» او را بازداشت کردهاند.
الطویل که اولین بار در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد، بارها زندانی شده و بیش از ۲۰ سال را در زندانهای اشغالگران گذرانده است.
وی اخیرا در ۸ فوریه به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا که در جریان دومین آتشبس در غزه منعقد شد، آزاد شده بود.