به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه شب گذشته موفق شدند ۲۸ فروند پهپاد را طی پنج ساعت سرنگون کنند. به گفته وی، این حملات از ساعت ۱۰ شب به وقت مسکو (۱۹ به‌وقت گرینویچ) آغاز شد و تا ساعات اولیه بامداد ادامه داشت.

سازمان نظارت بر هوانوردی روسیه نیز اعلام کرد که برای حفظ ایمنی پروازها، فعالیت دو فرودگاه «دومودیدوو» و «ژوکوفسکی» از ساعت ۲۲:۴۰ به‌وقت گرینویچ به حالت تعلیق درآمده است.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده و مقامات اوکراینی نیز در این‌باره اظهار نظر نکرده‌اند. منابع روسی می‌گویند مسکو معمولا جزئیات کامل خسارات ناشی از حملات اوکراینی را تنها در صورت وارد آمدن آسیب به اهداف غیرنظامی اعلام می‌کند.

از سوی دیگر، مقامات کی‌یف هدف از این‌گونه حملات را تخریب زیرساخت‌هایی عنوان کرده‌اند که روسیه برای پیشبرد عملیات نظامی خود در اوکراین از آن‌ها استفاده می‌کند.

الجزیره نیز گزارش داد: منابع اوکراینی از حملات پهپادی این کشور به مواضع نظامی روسیه در شبه‌جزیره کریمه خبر دادند و اعلام کردند این حملات به خسارت‌هایی در ایستگاه‌های رادار و یک شناور حمله منجر شده است.

به گفته مقامات محلی، در جریان حمله پهپادی روسیه به یک اتوبوس کوچک در نزدیکی شهر سومی در شرق اوکراین، ۱۰ غیرنظامی از جمله دو کودک زخمی شدند.

در ادامه تنش‌های منطقه‌ای، لیتوانی، عضو ناتو، فرودگاه ویلنیوس و چند گذرگاه مرزی با بلاروس را به‌دلیل ورود اجسام ناشناخته به حریم هوایی خود، که به گفته مقامات محلی «بادکنک‌های هلیومی» از خاک بلاروس بودند، تعطیل کرد. این چهارمین حادثه مشابه طی روزهای اخیر در این کشور بوده است.

تحلیلگران سیاسی هشدار می‌دهند این رخدادها می‌تواند به افزایش تنش‌ها در منطقه بالتیک و شرق اروپا منجر شود و امنیت هوایی کشورهای همسایه اوکراین را تحت تاثیر قرار دهد.

روبرت فیستو، نخست‌وزیر اسلواکی اعلام کرد که کشورش در هیچ برنامه اروپایی برای تامین مالی کمک‌های نظامی به اوکراین مشارکت نخواهد کرد و تأکید کرد که «راه حل در میدان نبرد نیست.»

همزمان، کرملین نیز بر تمایل خود به «گفت‌وگوی سازنده» با واشنگتن تاکید کرد، با وجود تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این اظهارات نشان‌دهنده تلاش اروپا و روسیه برای کاهش تنش‌ها در بحران اوکراین و همزمان حفظ خطوط ارتباطی دیپلماتیک با واشنگتن است.

