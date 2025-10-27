خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه ونزوئلا:

هیچ‌گونه تهدیدی از سوی دولت‌های تابع آمریکا را نمی‌پذیریم

هیچ‌گونه تهدیدی از سوی دولت‌های تابع آمریکا را نمی‌پذیریم
کد خبر : 1705500
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، برگزاری رزمایش مشترک میان ترینیداد و توباگو و فرماندهی جنوبی آمریکا را «اقدامی خصمانه و تحریک‌آمیز» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، برگزاری رزمایش مشترک میان ترینیداد و توباگو و فرماندهی جنوبی آمریکا را «اقدامی خصمانه و تحریک‌آمیز» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این تمرین‌ها «نه رزمایش دفاعی بلکه تجاوزی نظامی برای تبدیل منطقه کارائیب به عرصه‌ای از خشونت و سلطه آمریکایی» است.

در این بیانیه آمده است: «دولت ترینیداد و توباگو با این اقدام از حاکمیت خود چشم‌پوشی کرده و به مستعمره‌ای نظامی در خدمت منافع آمریکا تبدیل شده است.»

وزارت خارجه ونزوئلا تأکید کرد که این اقدام «تحریکی آشکار علیه کاراکاس و تهدیدی خطرناک برای صلح و ثبات در کارائیب» به شمار می‌رود.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرد: «نیروهای مسلح ملی بولیواری در وضعیت آماده‌باش و بسیج کامل قرار دارند تا در برابر هرگونه تجاوز احتمالی از سوی دولت‌های وابسته به واشنگتن واکنش نشان دهند».

در پایان بیانیه تأکید شده است که ونزوئلا هیچ‌گونه تهدیدی از سوی دولت‌های تابع آمریکا را نخواهد پذیرفت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ