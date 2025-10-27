به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، برگزاری رزمایش مشترک میان ترینیداد و توباگو و فرماندهی جنوبی آمریکا را «اقدامی خصمانه و تحریک‌آمیز» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این تمرین‌ها «نه رزمایش دفاعی بلکه تجاوزی نظامی برای تبدیل منطقه کارائیب به عرصه‌ای از خشونت و سلطه آمریکایی» است.

در این بیانیه آمده است: «دولت ترینیداد و توباگو با این اقدام از حاکمیت خود چشم‌پوشی کرده و به مستعمره‌ای نظامی در خدمت منافع آمریکا تبدیل شده است.»

وزارت خارجه ونزوئلا تأکید کرد که این اقدام «تحریکی آشکار علیه کاراکاس و تهدیدی خطرناک برای صلح و ثبات در کارائیب» به شمار می‌رود.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرد: «نیروهای مسلح ملی بولیواری در وضعیت آماده‌باش و بسیج کامل قرار دارند تا در برابر هرگونه تجاوز احتمالی از سوی دولت‌های وابسته به واشنگتن واکنش نشان دهند».

در پایان بیانیه تأکید شده است که ونزوئلا هیچ‌گونه تهدیدی از سوی دولت‌های تابع آمریکا را نخواهد پذیرفت.

