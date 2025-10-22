آمریکا در آستانه تغییر سیاست در قبال اوکراین؟

به گزارش ایلنا، شبکه بلومبرگ گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: «ممکن است اوکراین پیروز شود، اما فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد… هرچند احتمال آن وجود دارد.» این موضع جدید، تغییر دیگری در لحن و سیاست او در قبال حمایت از کی‌یف و میزان کمک‌های نظامی واشنگتن به اوکراین محسوب می‌شود.

در همین ارتباط، منابع آگاه فاش کرده‌اند که سفر اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به واشنگتن، نتایج مورد انتظار را در بر نداشت؛ چرا که ترامپ با درخواست کی‌یف برای دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاوک مخالفت کرده و بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا پس از دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به تعویق انداخته است.

انتخاب شهر بوداپست به‌عنوان محل احتمالی گفت‌وگوهای میان واشنگتن و مسکو، نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته است، چرا که ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان به مواضع نزدیک به روسیه شناخته می‌شود. در همین حال، زلنسکی خواستار تشکیل سازوکار چندجانبه برای اطمینان از جدیت هرگونه مذاکرات صلح شده است.

کارشناسان معتقدند مواضع متناقض ترامپ، همراه با تردید او در ارائه حمایت نظامی مشخص به اوکراین و تلاش برای گفت‌وگوی مستقیم با روسیه بدون حضور اروپا، نگرانی متحدان اروپایی را افزایش داده است. به باور تحلیلگران، این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای بازتعریف موازنه قدرت در میدان جنگ باشد؛ اقدامی که ممکن است هم‌پیمانان آمریکا را در میانه درگیری اوکراین و روسیه در وضعیت دشواری قرار دهد.

