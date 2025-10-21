نگرانی دولت ترامپ از خروج نتانیاهو از توافق آتشبس
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که دولت این کشور نگران خروج نخست وزیر رژیم صهیونیستی از توافق آتشبس از غزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای آمریکایی به نقل از مقامات دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور گزارش دادند که دولت ایالات متحده نگران این است که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی ممکن است از توافق آتشبس با غزه خارج شود.
این مقامات اعلام کردند که آنها درحال تلاش برای بازداشتن نتانیاهو از این اقدام هستند.
بر اساس گزارشها به نقل از چندین مقام در دولت ترامپ، نگرانیهایی در دولت وجود دارد که نتانیاهو ممکن است از توافق کنار برود».
نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ اکنون باور دراد که رهبران حماس آماده ادامه مذاکرات هستند و حمله به سربازان صهیونیست در روز یکشنبه توسط یک عضو حاشیهای جنبش صورت گرفته است.