۳ کشته و زخمی در حمله اوکراین به بلگورود

حمله اوکراین به بلگورود، ۲ کشته و ۱ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از ناس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه بلگورود، اعلام کرد که در پی برخورد  پهپاد  اوکراین به یک تاسیاست کشاورزی در این منطقه، ۲ نفر کشته و ۱ تن مجروح شد.

گلادکوف در تلگرام نوشت: «پس از آنکه یک پهپاد اوکراینی مواد انفجاری را بر تاسیسات کشاورزی در روستای یاسنی زوری ریخت، ۲ غیر ناظمی، یک مرد و یک زن، کشته شدند».

وی افزود: «یک غیرناظمی دیگر نیز به بیمارستان شماره ۲ بلگورود منتقل شد».

 

 

