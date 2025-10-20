۳ کشته و زخمی در حمله اوکراین به بلگورود

به گزارش ایلنا به نقل از ناس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه بلگورود، اعلام کرد که در پی برخورد پهپاد اوکراین به یک تاسیاست کشاورزی در این منطقه، ۲ نفر کشته و ۱ تن مجروح شد.

گلادکوف در تلگرام نوشت: «پس از آنکه یک پهپاد اوکراینی مواد انفجاری را بر تاسیسات کشاورزی در روستای یاسنی زوری ریخت، ۲ غیر ناظمی، یک مرد و یک زن، کشته شدند».

وی افزود: «یک غیرناظمی دیگر نیز به بیمارستان شماره ۲ بلگورود منتقل شد».

انتهای پیام/